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Лаутаро Мартинес – игрок Интера

14:55 13 Читати українською
Лаутаро Мартинес – игрок Интера
Лаутаро Мартинес / фото ФК Расинг

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес следующий сезон начнет в чемпионате Италии.

Миланский Интер объявил о подписании контракта с Лаутаро Мартинесом. Аргентинский форвард подписал пятилетний контракт с клубом до 30 июня 2023, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Интер объявил о трансфере Наингголана

О трансфере было известно давно, но только сегодня он был официально зарегистрирован. Прошлый сезон игрок провел в аргентинском Расинг. Игрок обошелся нынешнему клубу в 23 миллионов евро плюс 10% от последующей перепродажи.

Клаусула Мартинеса в Интере, как утверждает агент игрока, составит 111 миллионов евро.

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Интер Интер Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
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