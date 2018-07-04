Лаутаро Мартинес – игрок Интера

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес следующий сезон начнет в чемпионате Италии.

Миланский Интер объявил о подписании контракта с Лаутаро Мартинесом. Аргентинский форвард подписал пятилетний контракт с клубом до 30 июня 2023, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Интер объявил о трансфере Наингголана

О трансфере было известно давно, но только сегодня он был официально зарегистрирован. Прошлый сезон игрок провел в аргентинском Расинг. Игрок обошелся нынешнему клубу в 23 миллионов евро плюс 10% от последующей перепродажи.

Клаусула Мартинеса в Интере, как утверждает агент игрока, составит 111 миллионов евро.