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Лаудруп отказался от предложения возглавить Реал

30 октября 21:11 189 Читати українською
Лаудруп отказался от предложения возглавить Реал
Микаэль Лаудруп / фото из соцсетей

Бывший главный тренер Суонси Микаэль Лаудруп не захотел стать наставником Реала.

Экс-игрок Реала Микаэль Лаудруп отказался возглавить мадридский клуб, сообщает AS.

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По информации издания, "сливочные" обратились к специалисту после того, как не смогли договориться с итальянцем Антонио Конте. Впрочем, Лаудруп ответил отказом, назвав ситуацию в Реале разрушительной.

Напомним, что вчера, 29 октября, руководство Реала уволило с должности главного тренера Хулена Лопетеги. Временным исполняющим обязанности тренера "королевского клуба" является Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Микаель Лаудруп
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