Латвийская Елгава попрощалась с двумя украинцами

Жертвами революции в латвийском клубе стали сразу два наших соотечественника.

Украинские легионеры Станислав Микицей и Максим Марусич, игравшие в составе Елгавы, больше не будут выступать за латвийскую команду, сообщает официальный сайт клуба.

СК Днепр-1 близок к подписанию экс-игрока Львова Лукаса Тейлора

Игроки договорились о прекращении срока соглашения и получили статус свободных агентов. Разрыв отношений с 30-летним защитником Микицеем и 26-летним форвардом Марусичем связан с изменением политики клуба: отныне Елгава будет делать ставку на воспитание собственной молодежи. Ожидается, что в ближайшее время клуб покинет около десяти исполнителей.

Интересно, что оба украинцы успели поиграть за Елгаву лишь полгода, перейдя в команду летом 2019 года: Микицей – из Александрии, а Марусич – из стана соперника Елгавы по чемпионату Латвии (РФШ).

Под Зобором, відроги Трібеча та середньовічні пейзажі: куди потрапив Анатолій Дем'яненко