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Латвийская Елгава попрощалась с двумя украинцами

14 января 17:21 209 Читати українською
Латвийская Елгава попрощалась с двумя украинцами
Елгава / Фото из открытых источников

Жертвами революции в латвийском клубе стали сразу два наших соотечественника.

Украинские легионеры Станислав Микицей и Максим Марусич, игравшие в составе Елгавы, больше не будут выступать за латвийскую команду, сообщает официальный сайт клуба.

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Игроки договорились о прекращении срока соглашения и получили статус свободных агентов. Разрыв отношений с 30-летним защитником Микицеем и 26-летним форвардом Марусичем связан с изменением политики клуба: отныне Елгава будет делать ставку на воспитание собственной молодежи. Ожидается, что в ближайшее время клуб покинет около десяти исполнителей.

Интересно, что оба украинцы успели поиграть за Елгаву лишь полгода, перейдя в команду летом 2019 года: Микицей – из Александрии, а Марусич – из стана соперника Елгавы по чемпионату Латвии (РФШ).

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Мир Легионерский хлеб Елгава Елгава Станислав Микицей Станислав Микицей Максим Марусич Максим Марусич
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