"Ласкаво просимо", – капитан Аталанты Гомес на украинском поздравил Малиновского в новом клубе

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский был тепло был принят новыми одноклубниками.

Руслан Малиновский уже успел принять участие в первом спарринге в футболке Аталанты. Более того, хавбек сборной Украины отметился голом и ассистом в дебютном поединке, и помог своей новой команде уничтожить соперника со счетом 9:0.

Красивый дебютный ассист и гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брусапорто – 9:0

Капитан Аталанты Алехандро Гомес после поединка опубликовал в Instagram фото с Русланом, подписав "Добро пожаловать".

Напомним, Малиновский подписал контракт с итальянским клубом на 5 лет. По неофициальной информации, Генк получил за 26-летнего украинца 13,7 млн евро.

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