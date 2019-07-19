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"Ласкаво просимо", – капитан Аталанты Гомес на украинском поздравил Малиновского в новом клубе

08:27 42 Читати українською
"Ласкаво просимо", – капитан Аталанты Гомес на украинском поздравил Малиновского в новом клубе
Руслан Малиновский / Фото ФК Аталанта

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский был тепло был принят новыми одноклубниками.

Руслан Малиновский уже успел принять участие в первом спарринге в футболке Аталанты. Более того, хавбек сборной Украины отметился голом и ассистом в дебютном поединке, и помог своей новой команде уничтожить соперника со счетом 9:0.

Красивый дебютный ассист и гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брусапорто – 9:0

Капитан Аталанты Алехандро Гомес после поединка опубликовал в Instagram фото с Русланом, подписав "Добро пожаловать".

Напомним, Малиновский подписал контракт с итальянским клубом на 5 лет. По неофициальной информации, Генк получил за 26-летнего украинца 13,7 млн евро.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Алехандро Гомес Алехандро Гомес Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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