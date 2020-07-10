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ЛАСК увольняет главного тренера, который сообщил о трансфере Чеберко

14:48 - Читати українською
ЛАСК увольняет главного тренера, который сообщил о трансфере Чеберко
Валерьен Исмаэль

Австрийский клуб неожиданно решил попрощаться с наставником команды Валерьеном Исмаэлем.

Валерьен Исмаэль – больше не главный тренер ЛАСКа, сообщает надежный журналист Sky Sport Роланд Штрайнц.

Представители клуба оперативно опровергли эту информацию, однако австрийская пресса массово подтверждает инсайд Штрайнца.

Кроме Исмаэля, ЛАСК также якобы попрощается с вице-президентом Юргеном Вернером, который очень много сделал для выхода клуба на новый уровень.

ЛАСК в этом сезоне бросил вызов Зальцбургу в борьбе за чемпионство, но во время карантина нарушил нормы и получил очковый штраф. Команда посыпалась и упала аж на 4 место.

Недавно Валерьен Исмаэль подтвердил, что ЛАСК договорился о трансфере защитника Зари и молодежной сборной Украины Евгения Чеберко.

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Теги
Евгений Евгений Чеберко Валерьен Валерьен Исмаэль ЛАСК ЛАСК Мир
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