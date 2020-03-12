ЛАСК – Манчестер Юнайтед: манкунианцы впервые в истории проводят матч без зрителей

Коронавирус "помог" Манчестер Юнайтед переписать историю клуба.

Поединок 1/8 финала Лиги Европы ЛАСК – Манчестер Юнайтед проходит при пустых трибунах из-за опасности распространения коронавируса.

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Интересный факт, что манкунианцы никогда не участвовали в поединке за закрытыми дверями, таким образом МЮ установил новое достижение клуба в истории, сообщает BT Sport.

Напомним, большинство матчей в Европе сейчас проходят без зрителей, а в Италии и Испании временно остановили внутренние чемпионаты из-за стремительного распространения пандемии.

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