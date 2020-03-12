toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ЛАСК – Манчестер Юнайтед: манкунианцы впервые в истории проводят матч без зрителей

21:11 26 Читати українською
ЛАСК – Манчестер Юнайтед: манкунианцы впервые в истории проводят матч без зрителей
ЛАСК – Манчестер Юнайтед / Фото ФК МЮ

Коронавирус "помог" Манчестер Юнайтед переписать историю клуба.

 
Одион Игало 28’
Дениэл Джеймс 58’
Хуан Мануэль Мата 82’
Мейсон Гринвуд 90+2’
28’ Одион Игало
58’ Дениэл Джеймс
82’ Хуан Мануэль Мата
90+2’ Мейсон Гринвуд

Поединок 1/8 финала Лиги Европы ЛАСК – Манчестер Юнайтед проходит при пустых трибунах из-за опасности распространения коронавируса.

УЕФА остановит Лигу чемпионов и Лигу Европы, – L'Equipe

Интересный факт, что манкунианцы никогда не участвовали в поединке за закрытыми дверями, таким образом МЮ установил новое достижение клуба в истории, сообщает BT Sport.

Напомним, большинство матчей в Европе сейчас проходят без зрителей, а в Италии и Испании временно остановили внутренние чемпионаты из-за стремительного распространения пандемии.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча
00:45
1643
Теги
Лига Европы коронавирус Рекорды ЛАСК - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук