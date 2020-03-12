ЛАСК – Манчестер Юнайтед – 0:5 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед не заметил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Гости начали избиение соперника уже на 28-й минуте, снова Игало напомнил, что недаром манкунианцы его арендовали.

ЛАСК – Манчестер Юнайтед: манкунианцы впервые в истории проводят матч без зрителей

После перерыва преимущество МЮ удвоил Джеймс, а Мата довел счет до разгромного. Перед финальным свистком Гринвуд и Перейра добили соперника, зафиксировав финальный счет 5:0.

Таким образом подопечные Сульшера превратили в формальность ответный матч за судьбу путевки в четвертьфинал турнира.

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