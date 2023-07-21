Контракт 18-летнего мексиканского полузащитника Хоэля Домингеса с Лас-Пальмасом был расторгнут. Как информирует Relevo, игрок известен жестоким обращением со своей бывшей несовершеннолетней девушкой, за что получил наказание – 40 дней общественных работ.

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Однако Домингес покинул клуб не по этой причине. Владелец Лас-Пальмаса публично поддержал игрока и заявил, что он заслуживает на второй шанс. Но сам Хоэль не явился в Марбелью на предсезонную подготовку команды, чем разозлил боссов клуба.

В сезоне 2022/23 Хоэль Домингес сыграл 22 матча за молодёжную команду Лас-Пальмаса. Он забил 11 мячей, после чего заслужил повышения статуса игрока первой команды.

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