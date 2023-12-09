В рамках субботней программы 16-го тура Ла Лиги было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 16-й тур

Алавес – Лас-Пальмас – 0:1

Гол: Кириан, 31

Вильяреал – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Мальорка – Севилья – начало в 22:00

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Лас-Пальмас одержал вторую победу подряд, одолев Алавес на выезде. Единственный гол во встрече на 31-й минуте провел Кириан Родригес, которому удался классный дальний удар. Благодаря этому успеху канарцы поднялись на восьмую позицию, которую в текущем туре уже никто не отберет – а зона еврокубков расположена на расстоянии одного зачетного балла. Баски остались тринадцатыми.

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