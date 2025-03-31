Сельта и Лас-Пальмас в рамках заключительного матча 29-го тура Ла Лиги 2024/25 победителя не определили (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Лас-Пальмас не знал побед в Ла Лиге в течение десяти туров, но всего одной победы хватало для подъема из зоны вылета. Вот только соперник был крайне серьезным. Очки надо было набирать с крепкой Сельтой на выезде.

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Поединок оказался очень тяжелым для гостей. Галисийцы провели почти 20 ударов – в пять раз больше, чем Лас-Пальмас. Перед перерывом они еще и счет открыли усилиями Альфонсо Гонсалеса. Сельта могла забить еще, однако не хватало точности, и голкипер спасал канарцев...

Расточительство дорого стоило Сельте. На 71-й минуте Молейро сравнял счет с передачи Макберни. Еще через минуту Фабио Силва забил второй раз, однако взятие ворот отменили из-за положения вне игры. Канарцы так разыгрались, что Гуайти пришлось выполнить несколько сейвов.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Лас-Пальмас так и остался в зоне вылета, в одном зачетном балле от 17-й позиции. Сельта не смогла подняться в топ-7 Ла Лиги.

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