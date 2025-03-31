Лас-Пальмас расписал ничью с Сельтой, не сумев покинуть зону вылета
Сельта и Лас-Пальмас в рамках заключительного матча 29-го тура Ла Лиги 2024/25 победителя не определили (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".
Лас-Пальмас не знал побед в Ла Лиге в течение десяти туров, но всего одной победы хватало для подъема из зоны вылета. Вот только соперник был крайне серьезным. Очки надо было набирать с крепкой Сельтой на выезде.
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Поединок оказался очень тяжелым для гостей. Галисийцы провели почти 20 ударов – в пять раз больше, чем Лас-Пальмас. Перед перерывом они еще и счет открыли усилиями Альфонсо Гонсалеса. Сельта могла забить еще, однако не хватало точности, и голкипер спасал канарцев...
Alfon comezou o encontro con lume #LALIGAHighlights ⋄ #CeltaLasPalmas pic.twitter.com/Zbam7Fjs7X- RC Celta (@RCCelta) 31 марта, 2025 г
#LaLigaHighlights #CeltaLasPalmas https://t.co/pnLR4hzmRj pic.twitter.com/ASN5hIF23l- УД Лас-Пальмас (@UDLP_Oficial) 31 марта, 2025
Расточительство дорого стоило Сельте. На 71-й минуте Молейро сравнял счет с передачи Макберни. Еще через минуту Фабио Силва забил второй раз, однако взятие ворот отменили из-за положения вне игры. Канарцы так разыгрались, что Гуайти пришлось выполнить несколько сейвов.
? ¡@vguaita13 metió la mano para evitar que se moviera el marcador en el #CeltaLasPalmas!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlighs pic.twitter.com/t9ASiYSTn2- ЛАЛИГА (@LaLiga) 31 марта, 2025
В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Лас-Пальмас так и остался в зоне вылета, в одном зачетном балле от 17-й позиции. Сельта не смогла подняться в топ-7 Ла Лиги.
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