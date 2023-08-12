Мальорка и Лас-Пальмас сыграли в рамках 1-го тура Ла Лиги 2023/24 (1:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Лас-Пальмас в своем первом с 2018 года матче в Ла Лиге принимал Мальорку. Встреча представляла собой битву островов, причем с противоположных краев испанской монархии – Канары играли против Балеар (восток). Последние могли выйти вперед уже на 11-й минуте усилиями Дани Родригеса, однако его выстрел из пределов штрафной попал в левую стойку.

Наказание за расточительство прилетело на 29-й минуте, когда хозяева заработали и реализовали пенальти. Героем стал Хонатан Виейра, который с 73 голами стал шестым бомбардиром в истории Лас-Пальмас. Гости перед перерывом тоже получили шанс отличиться с 11-метрового – впрочем, Мурики зарядил в перекладину.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе канарцев. Во втором же тайме моментов почти не было, однако Мальорка таки отыгралась на 70-й минуте. Спасителем балеарцев стал Раильо, который головой замкнул подачу Дардера с углового – 1:1. Оба игрока, кстати, появились на поле после перерыва.

Ничего более интересного болельщики на "Гран-Канария" не увидели. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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