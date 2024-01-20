Чемпионат Испании 2023/24, 21-й тур

Райо Вальекано – Лас-Пальмас – 0:2

Голы: Молейро, 35, Муньос, 83

Удаление: А. Гарсия, 81 (Райо Вальекано)

Вильяреал – Мальорка – начало в 17:15

Сельта – Реал Сосьедад – начало в 22:00

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Лас-Пальмас на выезде обыграл Райо Вальекано. Голами отличились Молейро и Муньос, а мадридцы доигрывали встречу в меньшинстве. Триумф имеет большое значение для канарцев, ведь они обошли Бетис и поднялись на седьмое место – а до зоны Лиги конференций не хватает всего одного зачётного балла (там засел Сосьедад). Впрочем, конкуренты свои матчи ещё не сыграли.

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