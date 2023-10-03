Чемпионат Испании, 8-й тур

Лас-Пальмас – Сельта – 2:1

Гол: Виера, 84 (с пенальти), Кардона, 90+7 – Дувикас, 67

Перед матчем на Гран-Канарии обе команды занимали 17 и 18 место в турнирной таблице – Сельта формально располагалась выше, поскольку забила больше. Однако разница мячей была одинаковой. Поэтому в очной встрече команды решали, кто по итогам восьмого тура отправится в зону вылета.

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На 67-й минуте встречи гости воспользовались потерей мяча Энцо Лойодиса на своей половине поля и организовали контратаку, в которой летний новичок галисийцев Анастасиос Дувикас забил свой второй мяч в Ла Лиге этого сезона.

Однако удержать преимущество Сельте не удалось: швед Старфельт совершенно необязательно срубил Марка Кардону в своей штрафной и тем самым "привёз" пенальти. Вильяр угадал угол, в который Хонатан Виера нанёс удар, но парировать мяч не сумел. А уже на седьмой компенсированной минуте сам Кардона завершил отличную многоходовку своей команды, причём голевой передачей отметился автор первого мяча Лас-Пальмаса Виера. Оба эти игрока вышли на поле по ходу встречи!

Благодаря этой победе Лас-Пальмас набрал 8 очков и покинул зону вылета. Теперь на 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги опустилась команда Рафы Бенитеса.

