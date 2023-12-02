Лас-Пальмас и Хетафе в турнирной таблице разделяло всего одно очко. В случае победы они могли бы побороться за место в зоне Лиги конференций, приблизившись к ней на расстояние двух-трех зачетных баллов. История "болела" за канарцев – островитяне проиграли только одну из последних девяти "домашек" в Ла Лиге, проведенных в пятницу. Мадридцы же в этот день выиграли всего один из 11-ти выездных поединков.

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Невероятно, но эта статистика сработала. В конце первого тайма Араухо вывел Лас-Пальмас вперед, а всего через несколько секунд после перерыва Хетафе остался в меньшинстве – Альдерете получил прямую красную. В конце второго тайма Молейро забил в ворота гостей второй гол, однако его отменили.

Это не остановило хозяев. Уже в компенсированное время сработали замены канарцев. Свежий Эррера, который вышел на поле семь минут назад, отличился с передачи Марвина (его выпустили в середине второго тайма) – 2:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Лас-Пальмас празднует победу.

До зоны Лиги конференций теперь только три очка, однако в ней расположился Бетис. Свой матч андалусийцы еще не сыграли. Хетафе же оборвал 8-матчевую беспроигрышную серию.

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