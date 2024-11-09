Лас-Пальмас эффектно разбил Райо Вальекано, нанеся на 22 удара меньше – островитяне покинули зону вылета
Лас-Пальмас в рамках 13-го тура Ла Лиги 2024/25 победил Райо Вальекано (3:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Лас-Пальмас впечатляет неожиданным ренессансом. Всего месяц назад канарцы вообще не имели побед в Ла Лиге, а теперь они заносят в актив третью за четыре тура. И уже второй раз островитяне забивают три гола!
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В гостевом матче с Райо Вальекано команда вышла вперед уже на 6-й минуте. Лас-Пальмас открыл счет первым же ударом по воротам. В дальнейшем доминировал Райо Вальекано, который завершил тайм с 15 выстрелами, а после финального свистка их было аж 33 (против 11-ти у соперника). Мадридцы попадали в стойку, 6 раз целились в створ и наиграли на 2,08 ожидаемых голов.
¡El travesaño evitó el gol de @lejeune_florian en el #RayoLasPalmas! #LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/jJMPTnYkRX- ЛАЛИГА (@LaLiga) 8 ноября, 2024 г
? ¡Le faltó muy poco a @GerardGumbau para empatar el encuentro en el #RayoLasPalmas!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/u3S4s8JWYu- ЛАЛИГА (@LaLiga) 8 ноября, 2024 г
Впрочем, хозяева смогли забить лишь однажды, в компенсированное время. Основное они проиграли со счетом 0:3, пропустив дважды за пять минут – Аридан провел автогол, а Фустер отличился через три минуты после появления на поле. В итоге, финальный свисток зафиксировал чударнацкую победу Лас-Пальмас (3:1).
Райо Вальекано остался в трех очках от зоны еврокубков, но тур только начинается. Канарцы же поканули зону вылета.
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