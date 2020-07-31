Ларссон назвал наследника Роналду и Месси

"Месси тогда был очень спокойным и замкнутым. Чувствовалось, что это большой талант. Но я даже не думал, что он станет игроком такого уровня – как из другой галактики. Иногда на его игру даже страшно смотреть. Парень творит на поле, что хочет.

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Кстати, в МЮ я поиграл и с Криштиану Роналду. Тогда английская глава в его жизни заканчивалась, португалец собирался в Реал. Роналду горел желанием учиться чему-то новому и уже тогда очень тщательно следил за организмом. По характеру он, конечно, более открытый, чем Месси. Мне с Криштиану было общаться проще, потому что он знал английский. Лео им не обладал – не знаю, может, сейчас и выучил. А мой испанский был так себе, поэтому с Месси мы много не говорили.

Вообще нам посчастливилось наблюдать за двумя мастерами такого масштаба в одно время. Они конкурировали и тем самым усиливали друг друга. Когда-то раньше были Пеле, Кройф, Марадона – казалось, такие суперзвезды больше не появятся. Но эти прогнозы не оправдались. Посмотрим, кто займет место на троне после ухода Криштиану и Лео. Мне очень нравится Мбаппе, но продержится ли он на вершине 15 лет? Есть ли у него такое желание?" – цитирует Ларссона Daily Mail.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Франции 21-летний Килиан Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

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