Босс Примеры заявил, что казна Барселоны сейчас пуста, поэтому команде нужно продать игроков, чтобы подписать Роберта Левандовски. Лапорта достаточно жестко отреагировал на слова Хавьера.

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"Хотел бы напомнить ему, что его функции заключаются в том, чтобы следить за лигой и клубами, поэтому я попрошу воздерживаться от комментариев о том, можем ли мы кого-то подписывать, ведь это вредит интересам Барселоны.

Не знаю, умышленно ли Тебас дает такие комментарии. Если да, то это недопустимо. Если это сделано случайно, то это очередное доказательство его словесной безудержности и стремления к популярности. При всем уважении это не для него", – резюмировал Жоан.

Напомним, Левандовски решил покинуть Баварию, с которой у него еще год контракта. Мюнхенцы готовы отпустить поляка , но хотят получить более 30 млн евро.

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