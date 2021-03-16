Новоиспеченный президент "блаугранас" Жоан Лапорта все же сможет спокойно приступить к исполнению своих обязанностей.

Лапорта, который только недавно вернулся на пост главы каталонцев, для официального вступления в должность должен был гарантировать инвестиции в размере 15% клубного бюджета (более 124 млн евро).

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Еще днем ​​Жоан их не предоставил, но ближе к вечеру, как сообщает Marca, все же сумел представить финансовые гарантии Примере. После завершения соответствующей процедуры он будет официально провозглашен новым президентом Барселоны. Это должно произойти уже в среду, 17 марта.

Напомним, на выборах Лапорта опередил Виктора Фонта и Тони Фрейшу. Напомним, Жоан уже занимал должность главы "сине-гранатовых" с 2003 по 2009 год. Одним из нынешних главных обещаний Жоана было продолжение сотрудничества с Лионелем Месси, контракт которого истекает уже летом.

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