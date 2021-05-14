Функционер и наставник "блаугранас" пообедали в четверг, сообщает Sin Concesiones.

Депай согласовал контракт с Барселоной – переход зависит от судьбы Кумана

Во время личного общения Лапорта заверил Кумана, что не ищет нового тренера для Барсы. Нидерландец начнет новый сезон во главе каталонцев. Вместо этого они обсудили комплектацию команды. Энтренадор согласовал подписания форварда Ман Сити Серхио Агуэро, но и в очередной раз настоял на трансфере лидера Лиона Мемфиса Депая.

Напомним, что Рональд Куман возглавил Барселону прошлым летом. Под его руководством "блаугранас" завоевали Кубок Испании и продолжают бороться за чемпионский титул Ла Лиги.

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