"Клуб выше игроков, тренеров и менеджеров. Соглашение с Месси поставило бы Барселону под большой риск после прохождения аудита. Да, Лео хотел остаться в Барсе, и мы хотели, чтобы он остался. Первый шаг был сделан. Нам приходилось холодно анализировать ситуацию и смотреть на цифры. Мы должны подстраиваться под лимиты Ла Лиги, хотя они могли бы быть более гибкими. Лично я считаю, что мы сделали все возможное в интересах Барселоны.

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Наследие Месси замечательно, лучшая эпоха в истории Барселоны. Теперь начинается новая эпоха, уже после Лео Месси. Так происходило с другими игроками в истории клуба. Я не собираюсь порождать ложные надежды. У него были другие варианты, и игроку нужно было время, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. За последние 2 месяца мы рассмотрели различные сценарии. Первый – мы предложили распределить его зарплату за 2 года на 5. Месси всегда присутствовал на встречах. 5-летний контракт был принят Лео. Мы стремились оставить его как минимум еще на 2 года. Мы все хотели продолжать наслаждаться Месси, но ситуация не позволяла этого.

Сейчас мы более мотивированы, чем когда-либо. Игроки, тренер, тренерский штаб, совет директоров, президентство требуют высокого уровня, и мы готовы принять вызов, чтобы Барса продолжала приносить счастье городу даже без Месси. К сожалению, сейчас обстоятельства складываются так, как они есть, и это повод для грусти и разочарования. Я не чувствую себя виноватым. Я сказал, что мы сделаем все возможное в рамках финансовых возможностей клуба, и доказательством этого является то, что мы достигли соглашения с Месси. Впрочем, оформить его не удалось. Я не хочу повторять то ужасное наследство, которое мы получили.

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Нет, никаких дальнейших переговоров не будет. Я принял решение, и оно окончательное. Два дня назад я пришел к выводу, что мы не сможем сохранить Месси. Вчера у нас были последние переговоры с отцом Лео. Лео хотел остаться, поэтому он недоволен. У всех нас было намерение и желание, чтобы он остался, но теперь мы сталкиваемся с реальностью, которую нельзя изменить. Барса – его дом, и я желаю ему всего наилучшего. Для него и его семьи. Наши переговоры – это личный момент, позвольте мне не раскрывать вам подробности. Хорхе Месси не просил ничего, что бы выходило за пределы договоренностей. Не было ничего, что могло бы сделать контракт невозможным. Я хотел бы быть здесь с Лео, это мечта всех "кулес". Но мы должны жить в реальном мире", – цитирует Лапорту AS.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує