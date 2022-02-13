"Для нас это шанс продемонстрировать, что за прошлую неделю мы стали еще сильнее, и я надеюсь, что нам это удастся. Благодаря ничьей Реала мы еще имеем шанс выиграть Ла Лигу. По натуре я всегда был оптимистом и думаю, что у нас еще есть шанс победить в этом чемпионате. Я всегда говорил – наше время еще придет.

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Матчи с Эспаньолом, Валенсией и Атлетиком крайне важны для нашего выхода в Лигу чемпионов, и мы можем дождаться возможности совершить рывок к титулу. Если Реал не будет побеждать, а мы будем, это возможно", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, сейчас Барселона идет пятой и отстает от Реала на 16 очков, но сыграла на 2 матча меньше. Сегодня в 22:00 "кулес" начнут дерби против Эспаньола.

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