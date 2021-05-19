Президент Барселоны Жоан Лапорта считает, что только тренер Баварии Ганси Флик может вывести "кулес" из кризиса. Специалист вскоре покинет мюнхенцев.

Жоан Лапорта начинает перестройку Барселоны с тренерского мостика, информирует RAC1. Президент каталонского клуба считает, что ключом к выходу из кризиса станет сотрудничество с новым тренером – Ганси Фликом. Немец ранее уже объявил, что покидает Баварию летом.

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Лапорта даже успел пообщаться с 56-летним специалистом по телефону. Флик вроде бы положительно оценивает возможность возглавить Барсу, несмотря на устную договоренность с немецкой сборной.

Ранее президент каталонцев рассказал, что клуб ждут серьезные изменения в межсезонье. Лапорта недоволен провалами команды в приоритетных турнирах.

Напомним, каталонцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате окончательно потеряли шансы на титул. "Блаугранас" занимают третье место в Ла Лиге, отставая на семь очков от Атлетико Мадрид и на пять - от Реала.

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