Президент Барселоны Жоан Лапорта не остался равнодушным к очередным проблемам со здоровьем форварда каталонцев Серхио Агуэро.

"Ты пользуешься полной поддержкой Барселоны. С твоим характером и положительным настроем ты вернешься на поле и будешь забивать голы", – написал Лапорта в своем твиттере.

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Напомним, аргентинец будет недоступен минимум в течение ближайших трех месяцев, которые планируют посвятить его лечению и восстановлению. На старте сезона Серхио тоже пропустил три месяца – из-за травмы голени.

К слову, Кун отыграл всего 5 матчей в составе "блаугранас" после своего перехода, в которых забил 1 гол.

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