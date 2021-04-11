"У нас впереди восемь игр, чтобы достичь победы в Ла Лиге. Не сомневаюсь, что команда будет бороться до конца. Да здравствует Барселона", – поделился Лапорта в своем твиттере.

Реал – Барселона – 2:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, Реал минимально обыграл Барселону (2:1) благодаря голам Бензема и Крооса, а за "блаугранас" отличился Мингеса.

Эта победа позволила мадридцам подняться на первое место в турнирной таблице с 66 очками в активе и обогнать Атлетико по дополнительным показателям. Барселона с 65 пунктами осталась третьей.

Реал несмотря на удаление удержал победу над Барселоной – безумные голы выводят Мадрид в лидеры чемпионата Испании