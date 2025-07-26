Лапорт сделал неожиданное заявление о трансферах Барселоны и озвучил главную цель на сезон
Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что не ожидает новых подписаний этим летом.
"Мы даже не рассматривали много предложений, которые получили. Флик просил нас об усилении нападения, и я думаю, что Рашфорд придаст нам сил в атаке. А еще мы очень хорошо укрепили нашу вратарскую позицию (Жоан Гарсия из Эспаньола).
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Мы также подписали Руни Бардагжи, взрывного игрока, за которым стоит внимательно наблюдать. Наши цели на трансферном рынке достигнуты. Дальнейших подписаний не будет. У нас очень полный состав.
Мы будем экономить на зарплатах, чтобы избежать проблем с регистрацией игроков. Не думаю, что состоятся какие-то крупные продажи. Это сломает дух команды. Мы попытаемся избежать каких-либо болезненных уходов. Будут коррективы, но это все на усмотрение тренера.
Наши игроки гордятся прошлым сезоном, но они хотят также выиграть Лигу чемпионов", – цитирует Жоана Лапорту Diario AS.
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