"Мы даже не рассматривали много предложений, которые получили. Флик просил нас об усилении нападения, и я думаю, что Рашфорд придаст нам сил в атаке. А еще мы очень хорошо укрепили нашу вратарскую позицию (Жоан Гарсия из Эспаньола).

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Мы также подписали Руни Бардагжи, взрывного игрока, за которым стоит внимательно наблюдать. Наши цели на трансферном рынке достигнуты. Дальнейших подписаний не будет. У нас очень полный состав.

Мы будем экономить на зарплатах, чтобы избежать проблем с регистрацией игроков. Не думаю, что состоятся какие-то крупные продажи. Это сломает дух команды. Мы попытаемся избежать каких-либо болезненных уходов. Будут коррективы, но это все на усмотрение тренера.

Наши игроки гордятся прошлым сезоном, но они хотят также выиграть Лигу чемпионов", – цитирует Жоана Лапорту Diario AS.

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