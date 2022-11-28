"Сейчас к нам применяется правило 1/1, а летом мы вернемся к правилу 1/4. Если нам нужно кого-то подписать, то лучше сделать это зимой. Но у нас очень конкурентоспособный состав.

Лапорт раскрыл трансферные планы Барселоны, оценил работу Хави и пожаловался на Ла Лигу.

От Барселоны на чемпионат мира поехало больше игроков (17 – прим .). Это показывает, что мы хорошо работаем. Кроме того, это очевидное доказательство того, что Хави отлично работает. Мы не собираемся ничего делать в январе, если не будет непредсказуемых обстоятельств, которые нам предстоит решать.

Сейчас нам не нужны новички, потому что летом мы хорошо поработали, используя все возможные рычаги. Благодаря этому мы создали конкурентоспособную команду. Мы довольны результатами этого сезона, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов", – цитирует Лапорту Sport.es .

"Бути Мессі має свою погану сторону": інтерв'ю Лео про зоряну Барселону, феномен Гвардіоли та фаворитів ЧС-2022