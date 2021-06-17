49-летний специалист начнет работать уже 12 июля, сообщает FC Barcelona.

Барселона уволила одного из главных старожилов клуба – на Камп Ноу начинается масштабная революция

Соглашение Барсы с Серхи Бархуаном рассчитано до 30 июня 2023 года. Он заменит на тренерском мостике Гарсию Пимьенту. Руководство клуба было разочаровано продуктивностью его работы, дубль в последние годы поставлял слишком мало игроков для основы.

Напомним, у Бархуана уже был тренерский опыт в Барселоне Б в 2009-2011 годах. Позже он также был наставником Рекреативо, Мальорки и китайского Ханчжоу. Серхи также известен своими выступлениями за первую команду Барсы. В составе каталонцев он провел 386 игр и забил 11 мячей.

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