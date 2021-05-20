Президент "кулес" вдруг вспомнил о Франке Райкарде, который тренировал команду с 2003 по 2008 годы, информирует Mundo Deportivo.

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Тогда голландец привел клуб к победам в двух чемпионатах Испании и Лиге чемпионов 2005/06. Райкард поддерживал хорошие отношения со многими знаковыми игроками Барсы, в частности, именно под его руководством Месси дебютировал за первую команду. Лапорта убежден, что хороший знакомый мог бы вернуться и начать новую страницу в истории клуба.

Впрочем, есть одна проблема – Райкард не тренировал с 2013 года, когда покинул сборную Саудовской Аравии. Лапорта хочет перестраховаться, если что-то пойдет не так. Идеальное развитие – назначить в Барселону Б Хави, который мог бы подхватить главную команду в случае провала Райкарда.

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