Лапорта подтвердил попытки Барселоны оформить "сумасшедший" трансфер Неймара
11:16 - Читати українською
Президент Барселоны Жоан Лапорта стремился подорвать рынок возвращением Неймара.
"Да, мы пытались подписать его. Мы опирались на определенные разговоры, из которых поняли – Неймар сходил с ума от желания вернуться. Мы даже поговорили с его отцом.
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Тогда мы по-другому трактовали правила фэйр-плей Ла Лиги. Оглядываясь назад, я понимаю – возвращение Неймара было невозможно", – цитирует Лапорту AS.
Напомним, этим летом Неймар продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года.
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