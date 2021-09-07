"Да, мы пытались подписать его. Мы опирались на определенные разговоры, из которых поняли – Неймар сходил с ума от желания вернуться. Мы даже поговорили с его отцом.

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Тогда мы по-другому трактовали правила фэйр-плей Ла Лиги. Оглядываясь назад, я понимаю – возвращение Неймара было невозможно", – цитирует Лапорту AS.

Напомним, этим летом Неймар продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года.

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