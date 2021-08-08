Уже ни для кого не секрет, что ПСЖ согласовал с Лионелем условия контракта. Накануне брат президента парижан уже сообщил об успешном завершении переговоров, а клуб зарезервировал Эйфелеву башню на 10 августа. Очевидно, для презентации.

Месси собрал лидеров Барселоны на прощальный ужин

Теперь информацию также подтвердил Жоан Лапорта. Вчера президент Барселоны ужинал с Флорентино Пересом и Андреа Аньелли. Именно в ресторане удалось снять на видео, как функционер ответил на вопрос о новом клубе Месси.

"Лео перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы он остался в Барселоне, но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", – сказал Лапорта.

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