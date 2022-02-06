Жоан Лапорта откровенно оценил решение Хави привлекать Усмана Дембеле к поединкам. Ранее президент Барселоны заявлял, что вингер больше не будет играть.

"Если нам придется платить Дембеле до 30 июня, мы считаем логичным то, что Хави говорит о его использовании.

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Будем надеяться, что он будет вести себя как профессионал, чтобы мы в конце сезона могли положительно оценить наше решение задействовать его", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo .

Напомним, зимой "блаугранас" пытались избавиться от Усмана из-за нежелания продлевать контракт на условиях клуба, но он не захотел уйти. Руководство каталонцев публично угрожало ему "маринованием" на трибунах, но на поединок 23-го тура против Атлетико вингера включили в заявку.

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