Лапорта одержал уверенную победу на выборах президента Барселоны. 58-летний юрист набрал 57,63% голосов "сосиос", информирует официальный Twitter каталонцев.

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Второе место занял Виктор Фонт (31,84%), а Тони Фрейша финишировал третьим (9,13%). Соответственно, именно Жоан Лапорта будет президентом Барсы течение 6 лет.

Напомним, Лапорта уже занимал должность главы "сине-гранатовых" с 2003 по 2009 год. Именно он назначил Франка Райкарда и Хосепа Гвардиолу главными тренерами, а также подписал Роналдиньо. Именно в период президентства Жоана за Барселону дебютировал Лионель Месси, контракт которого истекает уже 30 июня. Подписание нового соглашения с аргентинцем Лапорта называл одним из своих главных задач в случае победы на выборах.

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