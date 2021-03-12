Новый глава Барселоны Жоан Лапорта уже размышляет над потенциальными изменениями на тренерском мостике.

Президент "блаугранас" предпочитает видеть в столице Каталонии Юлиана Нагельсманна, который сейчас работает в Лейпциге. Об этом сообщает авторитетный журналист Cadena SER Ману Карреньо.

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33-летний коуч является фаворитом на место нового наставника, хотя Рональда Кумана никто не спешит увольнять. Лапорта уважает работу нидерландского специалиста и дает ему надежду – он продолжит работать в Барселоне, если сумеет выиграть чемпионат Испании.

Заметим, после 26-ти туров Барселона отстает от лидера – Атлетико – на 6 зачетных баллов и опережает Реал на 2 пункта. В Лиге чемпионов Барселона вылетела на стадии 1/8 от ПСЖ.

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