"Наши переговоры с представителями Лионеля продолжаются в положительном ключе. Мы надеемся, что в дальнейшем будет только прогресс в диалоге, но у Месси есть и другие предложения.

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Дело пока не завершено, но мы знаем, что Лео хочет остаться в Барселоне", – цитирует президента каталонцев Жоан Лапорта журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, действующий контракт 33-летнего аргентинца истекает в конце июня. По слухам СМИ, Барса предлагает Лионелю двухлетний контракт.

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