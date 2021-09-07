Лапорта объяснил, почему Барселона избавилась от Гризманна
Президент Барселоны Жоан Лапорта убедился, что трансфер Антуана Гризманна в каталонский клуб был ошибкой.
"Я думаю, мы все чего-то ждали от него, Гризманн отдал все. Антуан не вписывался в нашу систему, он не был тем игроком, который нам нужен.
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У Гризманна всегда было хорошее отношение к работе, он был профессионалом. Я отправил ему сообщение с пожеланиями, чтобы он достиг успеха в Атлетико", – цитирует Лапорту Marca.
Напомним, в 2019-м Барса приобрела Антуана в Атлетико за 120 млн евро. Недавно каталонцы вернули французского форварда "матрасникам" в аренду на два года с опцией обязательного выкупа за 40 млн.
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