"Моя главная мотивация – вернуть Барселоне счастье, а это достигается благодаря конкурентоспособной команде.

Барселона ожидает перестройки – СМИ рассекретили первые шаги Лапорты на посту президента

Рынок дает нам инструменты, благодаря которым легче изменить ситуацию. Я уверен, что через год мы можем вернуться на тот уровень доходов, которые были у нас до пандемии. Восстановление экономики клуба зависит от возвращения болельщиков на трибуны.

Одна из моих главных целей – помочь игрокам, которые дали нам так много за последние годы, которым осталось играть на высоком уровне два или три года, завершить на вершине. Я сделаю все, что смогу, потому что невозможно прощаться с футболом с теми результатами, которые есть у клуба сейчас.

Это поколение футболистов заслуживает того, чтобы уйти через главные двери. Они должны помочь мне построить хорошую команду и привлечь спонсоров для восстановления экономики клуба", – цитирует Лапорту Onda Cero.

Напомним, выборы президента Барселоны состоятся уже 7 марта. По информации местных экзитполов Жоан Лапорта является фаворитом.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео