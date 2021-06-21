"Ливерпуль и Манчестер Юнайтед были настоящими основателями Суперлиги. Затем начались эти демагогические угрозы УЕФА.

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Клубы, которые "убежали", до сих пор не заплатили компенсацию за выход. Проект Суперлиги жив. Это будет самый привлекательный турнир в мире, и он будет основан на меритократии и солидарности", – цитирует Лапорту Mirror.

Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги, но проект просуществовал менее двух суток. Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан оперативно отказались от "бунта". Осталась тройка верных – Реал, Барселона и Ювентус.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує