"Думаю, мы будем бороться за Ла Лигу и Лигу Чемпионов. Мы одни из участников и будем пытаться выиграть оба турнира. Надеюсь, у нас есть шанс. Но увидим.

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Уверен, что мы покажем наш фирменный стиль игры, который нравится болельщикам. Они будут очень гордиться нами в этом сезоне", – цитирует Лапорту CBS Sports .

Напомним, новая кампания для "блаугранас" официально начнется 13 августа матчем первого тура Ла Лиги против Райо Вальекано.

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