Лапорта собрал игроков Барселоны, посетив тренировочную базу каталонцев, сообщает Football Espana.

Барселона уволила Кумана во время полета из Мадрида

Футболисты узнали от президента причины увольнения Рональда Кумана, а также дальнейший план руководства клуба по выходу из кризиса.

Напомним, после поражения от Райо Вальекано (0:1) Барса окончательно решила попрощаться с главным тренером Рональдом Куманом. Клуб временно назначил исполняющим обязанности наставника Серхи Бархуана, возглавлявшего молодежку каталонцев.

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