Лапорта наведался к игрокам Барселоны после увольнения Кумана
23:53 - Читати українською
Президент Барселоны Жоан Лапорт лично объяснил футболистам нынешнюю ситуацию.
Лапорта собрал игроков Барселоны, посетив тренировочную базу каталонцев, сообщает Football Espana.
Барселона уволила Кумана во время полета из Мадрида
Футболисты узнали от президента причины увольнения Рональда Кумана, а также дальнейший план руководства клуба по выходу из кризиса.
Напомним, после поражения от Райо Вальекано (0:1) Барса окончательно решила попрощаться с главным тренером Рональдом Куманом. Клуб временно назначил исполняющим обязанности наставника Серхи Бархуана, возглавлявшего молодежку каталонцев.
Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter