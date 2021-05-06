Барселона готовится к модернизации домашнего стадиона. На время Камп Ноу не будет принимать поединки.

Президент Барселоны Жоан Лапорта встретился с главой мэрии города Адой Колау, сообщает Marca. Предметом обсуждения стал проект "Espai Barça" (в переводе с испанского "Пространство Барсы" – прим.).

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Клуб планирует как можно скорее начать перестройку инфраструктуры и просит мэрию помочь с получением необходимых разрешений. Кроме того, Лапорта договаривался о временном доме для команды на время реконструкции Камп Ноу. Руководство клуба хочет забронировать Олимпийский стадион Барселоны. Там в свое время играл Эспаньол, пока строил свою новую арену.

Напомним, проект "Espai Barça" был представлен общественности еще в 2016 году, но с тех пор так и не был реализован. Он предусматривает масштабную реконструкцию Камп Ноу и развитие окружающей территории. Предполагается, что это будет примерным решением по энергоэффективности и сохранении экологии.

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