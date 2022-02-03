Президент клуба Жоан Лапорта и наставник Хави Эрнандес не могут пока сойтись во мнении по поводу будущего Усмана Дембеле.

Глава "блаугранас" разочарован ситуацией с опальным французом. Он довольно четко намекнул, что Дембеле не будет больше играть в футболке Барселоны, если не согласится на новый контракт.

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Но, как утверждает Marca , несколько иная позиция у Хави Эрнандеса. Наставник не слишком поддерживает посадку Усмана на трибуны. Хави доволен активным усилением нападения во время зимнего трансферного окна, но он прекрасно знает все сильные стороны Дембеле. Более того, вингер может помочь новичку Обамеянгу с адаптацией.

Сегодня, 3 января, запланирована встреча сторон, чтобы окончательно обсудить дальнейший план действий. Но уже сейчас понятно, что между Хави и Лапортой есть небольшое напряжение.

Напомним, Барселона всеми силами хотела избавиться от Усмана Дембеле до закрытия трансферного окна, но 24-летний игрок предложение отверг. Скандалисту даже предлагали досрочное расторжение контракта , но он отказался. В последние матчи Хави его не привлекал.

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