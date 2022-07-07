"Мы сделали предложение относительно Левандовски, теперь ждем ответа от Баварии. Посмотрим, будет ли оно положительным.

Бавария унизила Барселону требованиями по трансферу Левандовски

Хочу поблагодарить игрока за усилия, которые он прилагает, чтобы перейти в Барселону. Бавария оценивает наше предложение, мы же ждем вердикта", – заявил президент Барсы на презентации Андреаса Кристенсена .

Напомним, Роберт публично заявил о намерении покинуть Мюнхен после 8 сезонов, после чего рассорился с руководством клуба. "Ротен" хотят заработать на продаже 33-летнего форварда более 50 миллионов.

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