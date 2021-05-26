Президент Барселоны Жоан Лапорта попросил Рональда Кумана подождать 15 дней. За это время руководство хочет подписать нового тренера.

По итогам последних встреч 58-летнего наставника каталонцев и руководства клуба не удалось решить его будущее в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Куман может сохранить работу в Барселоне – переговоры продолжаются

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта попросил Рональда Кумана подождать 15 дней, пока руководство не завершит переговоры с другими тренерами. Нидерландский специалист сохранит должность при одном условии – если другие кандидаты откажутся.

Одним из возможных преемников Кумана может стать руководитель Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Он является приоритетом Лапорты. Последний считает, что потенциальная победа над Челси в финале Лиги чемпионов поможет в переговорах с экс-тренером Барсы, поскольку Пеп завершит свой победный цикл на Туманном Альбионе.

В сезоне 2020/21 "горожане" под руководством Гвардиолы уже стали чемпионами Англии и получили Кубок английской лиги. Осенью 2021-го он продлил контракт с Сити до 2023 года.

Напомним, что Барселона в первом сезоне Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.

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