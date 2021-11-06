Президент Барселоны Жоан Лапорта не стал скрывать, что Хави Эрнандес близок к возвращению в клуб.

Функционер вчера вечером прибыл в Виго, где Барселоне предстоит провести матч 13-го тура Ла Лиги против Сельты. Там журналистам удалось получить подтверждение от президента каталонцев.

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"Хави будет главным тренером Барселоны. Работа над его контрактом почти завершена", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

К слову, накануне катарский Аль-Садд уже сообщил, что получит от Барселоны компенсацию, которая была прописана в контракте Хави. Отмечалось, что специалист и каталонский клуб решили совместно выплатить 5 млн евро. Каждая из сторон заплатит половину этой суммы.

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