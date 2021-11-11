Серхи Бархуан, исполнявший обязанности главного тренера "сине-гранатовых" после отставки Рональда Кумана, был не единственным кандидатом на должность временного наставника.

Хенрик Ларссон и Альфред Шрейдер отклонили предложение Жоана Лапорты стать временным преемником Рональда Кумана после его увольнения. Оба входили в тренерский штаб нидерландца и в знак солидарности с коллегой не захотели занимать его место. Об этом сообщает Sport.es, ссылаясь на Esport 3.

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Лишь после отказов Ларссона и Шрейдера Лапорта обратился к 49-летнему Серхи Бархуану, который согласился временно возглавить первую команду. Правда, результаты Барсы при нем не улучшились.

Бархуан провел во главе каталонцев три матча – ничьи с Алавесом и Сельтой и победа над Динамо в Лиге чемпионов. После назначения Хави он снова будет тренировать Барселону-Б.

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