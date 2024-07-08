"На данный момент мы можем позволить себе приобретение вроде Нико Уильямса. Я думаю, мы сможем справиться с подписанием игрока такого уровня. Это одна из возможностей, над которой мы работаем с Фликом. Это игрок, который мне очень нравится.

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Я думаю, что в ближайшее время мы сможем объявить хорошие новости на экономическом фронте и вернемся в рамки финансового фэйр-плей. Мы работали над этим. А это будет означать, что будут хорошие новости и на спортивном уровне. Экономика клуба восстанавливается", – цитирует Лапорту Marca.

Добавим, что 21-летний Уильямс является одним из самых ярких игроков Евро-2024. В контракте вингера Атлетика есть клаусула на 60 млн евро.

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