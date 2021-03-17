"Рональд Куман, вы знаете, что владеете нашим доверием. Команда стала лучше, и мы очень рады этому поводу и полны надежды.

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Мы приложим необходимые усилия, чтобы у нас была конкурентоспособная команда для победы во всех турнирах", – цитирует Лапорту официальный сайт каталонцев.

Напомним, Куман возглавил "блаугранас" летом, заменив Кике Сетьена. Барса вылетела из Лиги чемпионов, но пробилась в финал Кубка Испании. После 27-ми туров Ла Лиги команда Кумана расположилась на втором месте, отставая от Атлетико на 4 очка.

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