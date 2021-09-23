Накануне поединка с Кадисом Рональд Куман провел удивительно короткую пресс-конференцию. Тренер "блаугранас" зачитал собственноручно написанное заявление и завершил общение с журналистами. Заметим, что 58-летний наставник находится под угрозой увольнения после неубедительного старта сезона.

Куман зачитал заявление и ушел из пресс-конференции – очередной скандал в Барселоне

Президент Барсы Жоан Лапорта признался, что хоть и был удивлен таким поступком Кумана, но пока голландец продолжает работать на своей должности.

"Я узнал о том, что он хочет сделать, буквально в последнюю минуту. Тренер обязан посещать пресс-конференции, но имеет право говорить то, что считает нужным. Я уважаю его решение. Куман предупредил меня и капитанов о своих намерениях.

С его стороны не было необходимости так поступать, но я могу понять, ведь он переживает. Куман остается главным тренером Барселоны и пока он здесь, то будет иметь полную поддержку. Но очевидно, что его будущее зависит от результатов.

Все мы можем ошибиться. Барселона находится не в лучшем положении, но такие ситуации преодолевают благодаря удачным результатам. Продолжаем бороться", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Сегодня, 23 сентября, Барселона на выезде сыграет с Кадисом в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч начнется в 23:00 по Киеву. Сейчас подопечные Кумана находятся на 8-й позиции Ла Лиги, набрав 8 очков в 4-х поединках.

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