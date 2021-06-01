"Я уже говорил, что мы начали диалог по Куману. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что – нет. Нам был нужен период затишья. Через неделю или дней десять мы снова встретимся, мы поддерживаем связь с Куманом.

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Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Диалог с Куманом проходит хорошо. Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды", – цитирует Лапорту Marca.

Действующий контракт Кумана с каталонцами рассчитан до лета 2022-го. В прошлом сезоне Барсе удалось только получить трофей Кубка Испании.

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