"Когда наша команда возглавила клуб, убытки составили 481 млн евро, долг – 1,35 млрд, собственный капитал был отрицательным. Мы были банкротами. Но нас выбрали не для того, чтобы мы жаловались, а для того, чтобы мы искали решения, и это соглашение является его частью. Теперь Барса будет возвращаться на вершину футбола.

Барселона официально утвердила спонсорский контракт со Spotify – почти полмиллиарда прибыли и новое название Камп Ноу

Необходимо продолжать работу. Мы получили от Goldman Sachs кредит в размере почти 600 миллионов евро, чтобы смягчить удар, также сократили зарплатный фонд и получили хорошие новости по финансированию проекта Espai Barça. В эти дни укрепляется уникальная модель нашего клуба. Мы изменяем экономическую ситуацию, в которой оказались, посредством подобных соглашений. Я горжусь тем, что у нас такая клубная модель.

Соглашение со Spotify превосходит все предыдущие в истории Барсы. И это в условиях кризиса, вызванного коронавирусом и вторжением России в Украину. Я не могу назвать конкретные цифры из-за пункта о конфиденциальности данных, но осмеливаюсь утверждать, что это лучшая сделка в истории клуба", – цитирует Лапорту Diario Sport .

К слову, за сотрудничество с музыкальным стриминговым сервисом "блаугранас" в общей сложности заработают 435 миллионов евро. Соглашение предусматривает изменение названия стадиона на Spotify Camp Nou, а также размещение логотипа на игровой и тренировочной формах.